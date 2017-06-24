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Алиханов: Предпринимателей с прозрачной деятельностью нужно освобождать от таможенных формальностей

Экономика
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Об этом, как сообщает пресс-служба регионального правительства, заявил врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов. Таможенные проверки предпринимателей должны проводиться, исходя из принципа презумпции добросовестности.

Алиханов: Предпринимателей с прозрачной деятельностью нужно освобождать от таможенных формальностей

Оно прошло в Светлогорске. Заявление прозвучало на публичном балансовом мероприятии Открытого правительства.

Учтены наши предложения по поводу совмещения бухгалтерского и таможенного учета. 'Большой пласт предложений попал в наши поправки к закону 'Об Особой экономической зоне Калининградской области'. И я очень надеюсь, что после принятия закона, процедура идентификации станет ещё более прозрачной и более простой', – отметил Алиханов.

Он касается процедуры идентификации товаров, помещённых под таможенную процедуру свободной таможенной зоны. По словам главы региона, принцип презумпции добросовестности заложен в пакет инициатив, которые правительство области разработало совместно с предпринимателями. В ФТС России предложили создать 'белый список' предпринимателей, которые готовы предоставить таможне доступ к базе данных своей продукции онлайн.

В этом случае через риск-ориентированный подход предприятие переходит в тот самый 'белый список'. 'Нужно уходить не только в сферу наказания, но и в сферу поощрения за максимальное раскрытие информации участниками ВЭД. Но если он совершает нарушение, то рискует потерять это преимущество и, соответственно, будет нести дополнительные затраты', – заявил Алиханов.

Он отметил, что презумпция добросовестности означает возможность предпринимателя доказать достоверность сведений. Предложение поддержал президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Он также отметил, что нарушения, которые не являются способом уменьшения таможенной стоимости, можно 'простить с точки зрения привлечения к ответственности'.

Соответствующий закон о калининградской ОЭЗ внесли на рассмотрение в администрацию президента. В мае стало известно о том, что в Калининградской области сохранят систему с льготами по страховым взносам для резидентов особой экономической зоны. Алиханов заявлял, что Калининградская область станет одной из самых привлекательных российских ОЭЗ.

Материал к публикации подготовил Robin.
Теги: Алиханов: Предпринимателей с прозрачной деятельностью нужно освобождать от таможенных формальностей
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Алиханов: Предпринимателей с прозрачной деятельностью нужно освобождать от таможенных формальностей