Две трети литовцев высказались за создание армии Евросоюза

Об этом сообщает 'Делфи' с ссылкой на данные опроса Eurobarometer. Большинство литовцев поддерживает создание общей европейской армии.

Эта страна вместе с Бельгией и Нидерландами вошла в тройку государств с самой сильной поддержкой концепции армии ЕС. За создание армии Евросоюза высказались 71% опрошенных жителей Литвы.

В Латвии и Эстонии 'за' высказались 59% и 48% опрошенных. Меньше всего поддержки идея создать в Евросоюзе общую армию получила в Великобритании и Швеции.

В Литве и Люксембурге с этим согласились 87% опрошенных, в Германии – 84%. Респондентов также спросили, стоит ли всем странам-членам ЕС формировать единую политику безопасности и обороны. В Австрии и Швеции зафиксирован самый низкий уровень ответивших утвердительно, 57% и 59% человек. В Эстонии и Латвии идею поддержали 83% респондентов.

В Брюсселе тогда велась речь о возможности организации войск по обеспечению внутренней и внешней безопасности странам Европы. В сентябре 2016 года стало известно, что в Евросоюзе обсуждают планы по созданию собственной армии. В феврале 2017 года Европарламент одобрил создание общей европейской армии.

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