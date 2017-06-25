Премьер Эстонии о России: У нас нулевые политические отношения

Как сообщает 'Делфи', такое заявление политик сделал в интервью испанской газете El Pais. Премьер-министр Эстонии Юри Ратас назвал политические отношения с Россией 'нулевыми'.

Политические отношения нулевые. 'Мы соседи. У нас есть кое-какие экономические и культурные связи', – сказал Ратас про отношения с РФ.

На этот вопрос он ответил отрицательно. Премьер также ответил на вопрос о том, накалилась ли обстановка в странах Балтии после украинского конфликта.

Я не могу сказать, чтобы было больше напряжения, чем раньше. 'Нет, я не чувствую такого. Мы образуем часть ЕС, а также НАТО', – заявил Ратас. Три страны Балтии вместе довольно сильны.

В России такое решение назвали 'очень недружественным и ничем не обоснованным актом', и выслали двух эстонских дипломатов в ответ на действия Таллина. 26 мая 2017 года стало известно, что двум российским дипломатам предписали покинуть Эстонию.

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