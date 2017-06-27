«Живой Кёнигсберг»

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» » Еврокомиссия предоставила Кракову 2,5 млн евро на подготовку к постройке метро

Еврокомиссия предоставила Кракову 2,5 млн евро на подготовку к постройке метро

Экономика
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Еврокомиссия предоставила Кракову 2,5 млн евро на подготовку к постройке метро
Материал к публикации подготовил Honna.
Теги: Еврокомиссия предоставила Кракову 2 5 млн евро на подготовку к постройке метро
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Еврокомиссия предоставила Кракову 2,5 млн евро на подготовку к постройке метро