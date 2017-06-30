81-летний немец добрался до Ленинградской области, проехав 860 километров на тракторе

30-06-2017 19:58

Сотрудники Росгвардии задержали калининградца, пытавшегося проникнуть на охраняемую производственную базу

30-06-2017 19:32

Старики штурмовали суд: начался процесс по делу мошенницы, обманувшей 88 пенсионеров

30-06-2017 19:23

Путин продлил экономические санкции против Запада на 2018 год

30-06-2017 16:48

Канцтовары для офиса: какие они бывают

30-06-2017 16:19

На ул. Автомобильной калининградец угнал автобус и поехал кататься

30-06-2017 16:03

На фасаде дома по ул. Шевченко при капремонте обнаружили широкую трещину (фото)

30-06-2017 16:03

Вице-президент КТПП: Пострадавшие электронщики до сих пор не возят грузы через Белоруссию

30-06-2017 15:46

Завораживающее музыкальное шоу с лазерной проекцией и stand-up драма: чем порадует зрителей Кафедральный собор в июле

30-06-2017 15:38

Власти рассказали, в каких калининградских школах остались места для учеников (список)

30-06-2017 15:16

Администрация Калининграда решила переложить строительство двух улиц в Московском р-не на застройщика Владимира Рубана

30-06-2017 15:09

Приюту для диких животных "Клюквенное" требуется рыба

30-06-2017 15:03

В Калининградском заливе найдено тело 39-летнего мужчины, пропавшего в воскресенье

30-06-2017 14:50

Застройщики: Мы не понимаем, за какой срок инвестор может получить разрешение на строительство

30-06-2017 14:33

"Рус Моторс" представляет новый динамичный BMW третьей серии

30-06-2017 13:54