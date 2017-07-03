«Живой Кёнигсберг»

В Бостоне автомобиль врезался в толпу прохожих, сообщается о девяти пострадавших (фото, видео)
03-07-2017 22:16  
Как на долгие годы сохранить точность хода и внешний вид швейцарских часов?
03-07-2017 20:54  
Надежные современные заборы для аэропортов.
03-07-2017 20:52  
«Арт-Центр» - все фестивали на одном портале
03-07-2017 20:50  
В Центре развития одарённых детей открылась летняя физико-математическая школа
03-07-2017 20:04  
Калининградка, пострадавшая при выходе из автобуса, отсудила 200 тыс. рублей
03-07-2017 18:53  
В Минфине назвали варианты объединения ФНБ и Резервного фонда
03-07-2017 17:46  
Бобры, хорьки и барсуки: почему дикие животные селятся в Калининграде и что делать при встрече с ними
03-07-2017 17:09  
Источник: Женщина, погибшая на ул. Невского, жила на другом конце города
03-07-2017 17:07  
Глава Минсельхоза: изменение климата грозит России снижением ВВП
03-07-2017 16:24  
Огромный выбор изысканных цветочных композиций с доставкой
03-07-2017 16:10  
Банк России начал выпуск монет к ЧМ-2018 по футболу
03-07-2017 15:49  
Подрядчика строительства очистных в Куликово подозревают в уклонении от уплаты налогов
03-07-2017 15:32  
Игорь Рудников пытается оспорить приговор по делу о покушении на его жизнь
03-07-2017 15:15  
Калининградские власти намерены построить на Правой набережной жилой квартал и разбить парк
03-07-2017 14:41  
» » В Минфине назвали варианты объединения ФНБ и Резервного фонда

В Минфине назвали варианты объединения ФНБ и Резервного фонда

Экономика
131
0

 Как сообщает 'РИА Новости', их назвал замминистра финансов РФ Владимир Колычев в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам. В Минфине рассказали о вариантах объединения Фонда национального благосостояния и Резервного фонда.

В Минфине назвали варианты объединения ФНБ и Резервного фонда

Это полное объединение фондов или установление законом о бюджете объёма перечисления из ФНБ в Резервный фонд. Чиновник рассказал о двух вариантах. Правительство дало Минфину поручение проработать этот вопрос.

Первый – это, соответственно, полное объединение, и тогда, действительно, придется вносить поправки и, возможно, рассматривать их, в том числе во втором чтении. 'Механизм сейчас рассматривается, есть два варианта. И второй вариант, который, в принципе, уже сейчас заложен в тех поправках, которые мы сейчас рассматриваем – это возможность устанавливать законом о бюджете объем перечисления из ФНБ в Резервный фонд', – цитирует агентство Колычева.

Ранее он заявлял, что в 2017 году средства Резервного фонда будут истрачены полностью. О решении объединить Резервный фонд и ФНБ сообщил 30 июня глава Минфина Антон Силуанов.

Материал к публикации подготовил dess.
Теги: В Минфине назвали варианты объединения ФНБ и Резервного фонда
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Читайте также

комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *

Подписаться на комментарии
В Минфине назвали варианты объединения ФНБ и Резервного фонда