Надежные современные заборы для аэропортов.

Как известно, при возведении защиты периметра таких объектов, как аэропорты и аэродромы, используют комплексный подход, применяя самые современные инженерно-технические средства. Удачным решением подобной задачи можно назвать применение 3d заборов, изготовленные из оцинкованного сварного прутка и покрытых полимерным слоем.

Очевидная эффективность

Панельные ограждения нового поколения вид имеют изящный, но при этом отличаются хорошей стойкостью к вандализму и представляют собой сложное для преодоления животными и людьми препятствие. Поскольку аэродромы обладают весьма обширной территорией и их периметр может быть растянут на километры, применение названных конструкций заметно облегчает работу по монтажу.

Поскольку ограждение поступает заказчику в комплектации, подходящей для монтажа без поиска необходимых элементов, то и времени на всю процедуру уходит заметно меньше, чем при работе в другими вариантами из кирпича или дерева, профлиста или решеток. Тип ландшафта здесь значения не имеет, столбы и панели могут устанавливаться в том числе и на местности с перепадами высот.

Понятно, что данный вариант является оптимальным в качестве ограждения для аэропортов. За счет прозрачности заборов такого типа улучшается контроль не только за внутренней территорией, но и за пространством, прилегающим с внешней стороны. Поскольку такие пространства, как аэропорты, имеют большое число локальных зон (терминалы, склады, стоянки), то прозрачные ограждения обеспечивают отсутствие закрытых мест.

Многие годы без проблем

Современные методы защиты от коррозии позволяют использовать такие конструкции в течение многих лет без дополнительного обслуживания. Они могут быть скомбинированы практически с любыми средствами охраны. Благодаря максимальной степени заводской готовности (www.fensys-guard.ru), такие ограждения устанавливаются по периметру любой протяженности без применения большого количества рабочих рук и серьезной строительной техники. Проведения сварочных работ здесь тоже не требуется.

Если на территории аэропорта, подготовленной под установку 3D заборов, имеются перепады высот, никаких дополнительных работ перед монтажом проводить не придется. Высокие технические характеристики и эстетичный внешний вид делают эти ограждения уместными внешне и эффективными по функциональности. Производители предлагают спецификации подобных ограждений, предназначенных специально для аэропортов. Панели и столбы здесь имеют особый размер и высоту, а также соответствующий выполняемым задачам размер ячеек.

Для изготовления панелей используют пруток диаметром 5 мм, а на их поверхности создают 4 ребра жесткости в виде V-образных изгибов. Обычно здесь используют зеленый, серый и белый цвета для окрашивания. Столбы в таких комплектах имеют увеличенную прочность и предназначаются под бетонирование. Все необходимое для крепежа также имеется в наборе поставки, при желании можно использовать антивандальные элементы. В верхней части системы может располагаться спиральный барьер безопасности.

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