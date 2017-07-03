Глава Минсельхоза: изменение климата грозит России снижением ВВП

Как сообщает ТАСС, об этом рассказал глава Минсельхоза РФ Александр Ткачёв. Россия потеряет 1-2% ВВП в год вследствие изменения климата.

говорят об угрозе потерь в среднем до 1-2% ВВП в год', — сообщил министр. 'Российские исследования последствий изменения климата для экономики нашей страны до 2030 г. По словам Ткачёва в своей речи на 40-й сессии Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), на территории России потепление происходит в 2,5 раза быстрее, чем в среднем по миру.

Министр также добавил, что по оценкам ФАО почти треть выбросов парниковых газов связана с агросектором. 'Такие процессы особенно влияют на сельское хозяйство, которое зависит от погодных условий гораздо больше, чем какая-либо другая отрасль экономики', — сказал глава Минсельхоза. Он заявил, что крайне важно тщательно проанализировать возможные негативные последствия для экономики.

По его словам, эффект связан с расширением земель, пригодных для сельского хозяйства, увеличением вегетационного периода и смягчением зимних температур. Александр Ткачёв отметил, климатические изменения в среднесрочной перспективе могут оказать позитивный эффект на сельское хозяйство. 'Важно максимально эффективно использовать этот потенциал, не упустить возможность хотя бы частично компенсировать потери сельского хозяйства от нестабильности климата', — сообщил Ткачёв.

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