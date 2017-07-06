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"Власти непреклонны": польские политики о возможности восстановления МПП с Россией

Экономика
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Об этом заявил сенатор Ежи Вчисла. Возможности убедить правительство Польши в необходимости восстановления МПП с Россией исчерпаны. Политика цитирует Польский культурный центр в Калининграде со ссылкой на Info.elblag.pl.

"Власти непреклонны": польские политики о возможности восстановления МПП с Россией

После того как вручил его премьер-министру, я получил ответ, что оснований для этого нет, что поляки покупали в России подакцизные товары и бюджет государства на этом терял поступления. 'В Эльблонге и Бранево мы собрали более четырёх тысяч подписей под петицией о восстановлении МПП. Я убеждён, что правительство партии 'Право и справедливость' не восстановит МПП и мы должны ждать следующих выборов', — отметил Вчисла. Аргументы, что вместе с отменой МПП остановилось сотрудничество между общественными организациями, что статистика не учитывает услуг, которые россияне покупали в Польше, не доходят до власть имущих.

Этот режим пересечения границы функционировал в течение четырёх лет. 4 июля исполнился год с момента приостановления  МПП с Россией. От МПП выигрывали не только владельцы супермаркетов, отелей, салонов красоты или SPA и другие местные предприниматели, но и обычные жители, покупавшие в России топливо, некоторые продукты питания и косметику.

В первой половине 2016 года, когда ещё действовал МПП, границу пересекли 1,4 млн граждан Польши, за половину 2017-го — чуть более 781 тысячи. По словам пресс-секретаря Варминьско-Мазурского отделения пограничной стражи Мирослава Александровича, число россиян, пересекающих границу, не уменьшилось, а поляков стало ездить вдвое меньше. Среди россиян эти показатели составляют 1 101 420 и 1 106 716 человек.

Режим МПП возродил здешнюю экономику, и его закрытие ударило в основном по полякам', — добавил сенатор Вчисла. 'Вармия и Мазуры — одни из самых бедных регионов Польши.

Власти соседнего государства объяснили это решение проведением в Варшаве саммита НАТО. Действие соглашения о местном приграничном передвижении с Польшей было приостановлено 4 июля 2016 года. 2 августа Польша подтвердила решение не возобновлять соглашение 'по вопросам безопасности'. Россия в ответ приостановила действие МПП со своей стороны.

Материал к публикации подготовил dess.
Теги: "Власти непреклонны": польские политики о возможности восстановления МПП с Россией
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"Власти непреклонны": польские политики о возможности восстановления МПП с Россией