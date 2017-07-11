«Живой Кёнигсберг»

Калининградец повздорил с соседкой и попытался сжечь её Volkswagen
11-07-2017 17:13  
Три приюта для животных в Калининграде оказались без средств к существованию
11-07-2017 17:02  
Минфин: граждане смогут оплачивать часть налогов авансом
11-07-2017 15:58  
10 % за 11 лет
11-07-2017 15:14  
Половина берлинских бездомных оказались поляками
11-07-2017 15:09  
В Москве бывший полицейский застрелил сожительницу и покончил с собой
11-07-2017 14:50  
Росгвардия намерена подать в суд на тех, кто угрожает бойцам в соцсетях после массовых акций
11-07-2017 14:45  
В администрации Калининграда рассказали, где работают подростки этим летом
11-07-2017 14:26  
Власти надеются сдать в этом году ФОК, который стоил Игорю Белоусу должности главы агентства по спорту
11-07-2017 14:21  
В МИД РФ прокомментировали планы Украины ввести предварительную регистрацию для россиян
11-07-2017 14:17  
Минфин РФ планирует введение НДС для сельхозкомпаний с оборотом более 150 млн руб.
11-07-2017 13:59  
В центре Калининграда при раскопках нашли квартал Кёнигсберга (фото)
11-07-2017 13:38  
В Славском районе 24-летний молодой человек до смерти избил знакомого трубой
11-07-2017 13:16  
Правительство ограничило закупку оборудования для ГЛОНАСС из-за границы
11-07-2017 12:06  
Калининградец пытался вывезти из области почти две тысячи пачек сигарет в тайнике (фото)
11-07-2017 11:54  
» » Половина берлинских бездомных оказались поляками

Половина берлинских бездомных оказались поляками

Экономика
78
0

Как сообщает Польский культурный центр в Калининграде, такую статистику приводит Der Tagesspiegel. Поляки составляют половину всех бездомных жителей Берлина.

Половина берлинских бездомных оказались поляками

Доминика, которую цитирует журнал, говорит, что 'нигде не живётся так легко, как в Берлине', и не отказывается от жизни на улице по собственной воле. По информации немецкого издания, некоторые бездомные не жалуются на жизнь в немецкой столице.

Часть из них находятся в приютах с матерями, часть живут вместе с родителями на участках без домов. В 2016 году в Польше насчитали две тысячи бездомных детей. Кроме того, пять с половиной миллионов поляков живут без элементарных удобств.

Материал к публикации подготовил Robin.
Теги: Половина берлинских бездомных оказались поляками
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Читайте также

комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *

Подписаться на комментарии
Половина берлинских бездомных оказались поляками