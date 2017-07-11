Половина берлинских бездомных оказались поляками

Как сообщает Польский культурный центр в Калининграде, такую статистику приводит Der Tagesspiegel. Поляки составляют половину всех бездомных жителей Берлина.

Доминика, которую цитирует журнал, говорит, что 'нигде не живётся так легко, как в Берлине', и не отказывается от жизни на улице по собственной воле. По информации немецкого издания, некоторые бездомные не жалуются на жизнь в немецкой столице.

Часть из них находятся в приютах с матерями, часть живут вместе с родителями на участках без домов. В 2016 году в Польше насчитали две тысячи бездомных детей. Кроме того, пять с половиной миллионов поляков живут без элементарных удобств.

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