Минфин: граждане смогут оплачивать часть налогов авансом

Об этом сообщает 'РИА Новости'. Министерство финансов России хочет разрешить гражданам платить авансом транспортный, земельный и имущественный налоги.
Документом предусмотрено введение института добровольных авансовых взносов. Это нововведение входит в проект основных направлений налоговой, бюджетной и финансовой политики на 2018-2020 года. Они будут предназначены для перечисления на счет Федерального казначейства в уплату предстоящих платежей транспортного, земельного и имущественного налога.Материал к публикации подготовил dess.