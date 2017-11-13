Для определения показателей жидкости, газа или пара используются датчики давления и манометры. Они могут измерять как абсолютные показатели, так и колебания значений. При заказе приборов нужно понимать, в каких границах способно колебаться значение давления в конкретной системе, считается ли среда агрессивной, с какой точностью нужно проводить измерения.

Назначение датчиков давления

Непосредственно определение показателя выполняет датчик давления. Это чувствительное устройство, которое преобразует полученное значение в сигнал. Чаще всего сигнал передаётся в пневматической форме, но существуют и модели с электрическими преобразователями или с цифровым кодом на выходе.

Датчики достаточно редко комплектуются экранами. Их задача – сформировать сигнал и передать его дальше по системе. Устройства могут стать частью реле или системы с контроллером и, к примеру, позволить отключить насос или другое дорогостоящее оборудование при недостаточном или повышенном давлении.

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Особенности манометров

Манометры – это приборы, которые снабжены шкалой для отображения показателей. Аналоговая шкала размечается определённым образом: учитываются верхняя и нижняя границы измерения показателя, а также точность – шаг измерения. Погрешностью прибора считается половина цены деления его шкалы.

На этой странице сайта «БД» вы можете купить подходящий манометр. Одни из наиболее популярных и недорогих моделей имеют в конструкции трубчатую пружину из медного сплава. В зависимости от уровня давления она сжимается или растягивается. Приборы подходят для установки в системах, по которым циркулируют газы, пары, жидкости, а также среды, которые обладают невысокой вязкостью и не склонны к кристаллизации. Так как среда напрямую контактирует с прибором, необходимо, чтобы она не была агрессивной к медному сплаву.

Менее распространённые варианты – с мембранными коробками и электроконтактные. Мембранные (сильфонные) модели обладают повышенной чувствительностью. Мембрана легче деформируется, поэтому может отразить более мелкие изменения давления.

Электроконтактные решения удобно подключать к цепям электропитания – автоматике, сигнализации, системам блокировки технологических процессов. При выходе значений давления за заданные границы либо при резком перепаде контакты прибора замкнутся, в систему поступит сигнал, который приведёт к отключению техники. Таким образом можно избежать аварий, продлить срок службы оборудования без необходимости постоянного визуального контроля показателей ответственным персоналом.

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