Продвижение сайтов представляет неотъемлемую часть развития бизнеса в интернете. Чтобы попасть в, так званый, ТОП-10 позиций, которые находятся на первой странице поисковика, необходимо провести ряд манипуляций по продвижению. Статистика показывает, что более 90% пользователей просматривают результаты поисковой системы, которые находятся именно на первой странице. Значит, главной целью является попадание ресурса на передовые позиции. Ведь, больше целевой аудитории – равно – больше прибыль.

Вы можете предположить, что гораздо дешевле будет продвигать сайт самостоятельно, и это правда. Но есть одно огромное «НО»: никогда один человек не сможет продвинуть продукт также эффективно как целая команда профессионалов которая обично состоит из программистов, seo-специалистов, копирайтеров и других. Кроме этого, вы можете даже усугубить ситуацию и понизить свои, и так плохие, позиции.

Каждый сайт требует индивидуального подхода и стратегии раскрутки. Для качественного продвижения необходимо тщательное изучение продвигаемого продукта и его конкурентов. Оптимизация, наполнение seo-текстами, реклама, аудит, аналитика и многое другое способствует популяризации вашего ресурса. Для каждого из процессов нужен отдельный специалист, с глубокими знаниями в своей сфере – только так можно качественно продвигать сайт. Также, важно понимать, что одной недели не достаточно для полноценной раскрутки, качественно продвижение сайта требует трех-четырех месяцев работы. За это время позиции постепенно растут, а посещаемость увеличивается.

Не удивительно, что сегодня продвижение сайтов становиться все более популярной услугой, ведь каждый день создаются десятки новых старт-апов и проектов. Каждый хочет, чтобы его бизнес стал прибыльным и актуальным. Но технологии диктуют свои условия, и чтобы пробиться на передовые позиции, необходима помощь профессионалов. Надо понимать, что качественный контент и наполнение отыгрывают очень важную роль. Не менее важным является и удобная навигация по сайту. Люди любят, чтобы все было как можно проще и понятней, поэтому необходимо стараться достичь максимальной юзабилити. Среднестатистический владелец Интернет-ресурса, скорее всего, «сломает голову», разбираясь во всех технологиях, схемах и стратегиях раскрутки, с этого и выплывает такая популярность пиар-компаний по продвижению.

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