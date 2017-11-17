В Калининграде смоделировали картину сближения астероида с Землёй (видео)

Об этом сообщает Российская газета. В Калининграде создали виртуальную картину сближения крупного астероида Фаэтон с нашей планетой, которое случится в декабре.

Канта. Модель космической 'встречи' воссоздана в Балтийском федеральном университете им. Астрономическое сообщество БФУ использовало для эксперимента собственную среду моделирования Astro-Model, уточняет издание.

Максимум его активности придётся на 13-14 декабря. На картине, смоделированной учёными БФУ, видны также сопровождающие астероид Гемениды, один из самых мощных метеорных потоков северного неба. В это время в небе можно будет увидеть десятки сгорающих в атмосфере метеоров.

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