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Хостинг, домены и другие услуги от Nic Ua

IT-новости
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Компания Nic Ua может предложить широкий комплекс услуг, необходимых для нормального функционирования сайтов. Компания располагает собственным облачным дата-центром, на базе которого предоставляется хостинг и сопутствующие услуги. При необходимости, компания может предоставить клиентам персональное облако с возможностью почасовой оплаты. Хостер постоянно обновляет и совершенствует оборудование и программное обеспечение. Благодаря этому клиенты получают стабильный и безопасный хостинг. Сегодня клиентами компании являются крупнейшие украинские и международные компании, включая телеканалы, банки и онлайн-сервисы.

Хостинг, домены и другие услуги от Nic Ua

Хостер не только оказывает комплексное персональное содействие в переносе домена на собственные мощности - https://nic.ua/ru/domains/transfer. Кроме того, после переноса домена клиенты получают скидку в 15% на использование облачных серверов. На сайте компании можно найти инструкцию, которая поможет всего в три шага выполнить трансфер домена сайта. Нужно подготовиться к тому, что некоторые регистраторы затребуют секретный код, который нужно будет ввести в специальной форме для успешного трансфера домена. Кроме того, для переноса потребуется внести оплату за год использования домена. Внести необходимую сумму нужно будет в течение 10 дней.

Веб-мастера, которые сталкиваются с продвижением сайтов, знают о необходимости интегрирования SSL-сертификатов. На данный момент поисковые системы негативно относятся к сайтам, которые не защищают собственное соединение с помощью сертификатов. Компания Nic Ua может предложить SSL-сертификаты различного уровня, включая бесплатные решения. Последний вариант подойдет не небольших информационных или некоммерческих проектов. Если же вы планируете получать оплату от клиентов через сайт, то нужно побеспокоиться о более надежном шифровании данных. Кроме того, в последнее время посетители интернет-магазинов обращают внимание на наличии сертификата безопасности.

Юридический отдел компании Nic Ua всегда готов помочь клиентам зарегистрировать собственную торговую марку. Такой шаг поможет защитить собственный бизнес от многих проблем, с которыми сталкиваются активно развивающиеся компании. Своевременная регистрация собственной торговой марки позволяет получить и комплексно защитить фирменный домен компании высокого уровня.

Материал к публикации подготовил Honna.
Теги: https://nic.ua/ru/domains/transfer
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Хостинг, домены и другие услуги от Nic Ua