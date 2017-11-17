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Китай сообщил о первой в мире успешной пересадке человеческой головы

IT-новости
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Об этом сообщает РИА Новости. Хирурги из Медицинского университета Харбина заявили, что им удалось успешно пересадить человеческую голову.

'На очереди — полная пересадка от донора с мертвым мозгом', — приводит РИА Новости слова Канаверо. Как заявил на пресс-конференции итальянский хирург Серджио Канаверо, китайские медики успешно пересадили человеческую голову на труп.

Она уникальна тем, что впервые удалось соединить позвоночник, нервы и кровеносные сосуды, пишет агентство. По словам хирурга, операция длилась 18 часов.

Материал к публикации подготовил dess.
Теги: Китай сообщил о первой в мире успешной пересадке человеческой головы
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Китай сообщил о первой в мире успешной пересадке человеческой головы