Китай сообщил о первой в мире успешной пересадке человеческой головы

Об этом сообщает РИА Новости. Хирурги из Медицинского университета Харбина заявили, что им удалось успешно пересадить человеческую голову.

'На очереди — полная пересадка от донора с мертвым мозгом', — приводит РИА Новости слова Канаверо. Как заявил на пресс-конференции итальянский хирург Серджио Канаверо, китайские медики успешно пересадили человеческую голову на труп.

Она уникальна тем, что впервые удалось соединить позвоночник, нервы и кровеносные сосуды, пишет агентство. По словам хирурга, операция длилась 18 часов.

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