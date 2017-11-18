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Учёные объяснили, почему плохие воспоминания хранятся дольше позитивных

IT-новости
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Оказывается, мозг по разному классифицирует воспоминания во сне и по-разному их обрабатывает, пишет РИА Новости. Учёные выяснили, почему бывает тяжело избавиться от навязчивых неприятных воспоминаний.

Портал Psychology Today опубликовал обзор выступлений нейрофизиологов и психологов. Результаты исследований на эту тему были представлены на ежегодной конференции Американского общества нейронаук.

Учёный предложил участникам запомнить несколько изображений негативного или нейтрального содержания. В частности, был опубликован отчёт нейрофизиолога из Гарварда Роя Кокса, который провёл эксперимент с участием нескольких десятков человек. Затем половина участников эксперимента уснула на 12 часов, а остальные бодрствовали. Например, фотографию пожара или домашнего животного. В это время специалисты с помощью специальной аппаратуры наблюдали за показателями мозговой активности у тех и у других.

Учёные полагают, что таким образом сработал защитный механизм: мозг усиливает неприятные воспоминания, чтобы человек снова не столкнулся с ними в будущем. В итоге после анализа данных выяснилось, что те, кому удалось выспаться, гораздо лучше помнили негативную информацию.

Мозг выполняет функции диспетчера, пытаясь усилить синапсы (соединения между нервными клетками — прим.ред.), которые передают более важную информацию, и ослабить менее значимые связи', — отметила профессор медицины Пенсильванского университета Сигрид Визи. 'Во сне мозг точно не работает вхолостую.

Материал к публикации подготовил Robin.
Теги: Учёные объяснили почему плохие воспоминания хранятся дольше позитивных
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Учёные объяснили, почему плохие воспоминания хранятся дольше позитивных