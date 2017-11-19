В Китае робот успешно сдал экзамен на врача

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая. Искусственный интеллект 'Сяо И' стал первым в истории Китая роботом, который успешно сдал государственный экзамен на получение лицензии на ведение врачебной практики.

Он набрал 456 из 600 возможных баллов, за ним следили 10 экзаменаторов. Вместо положенных регламентом 10 часов робот выполнил тест за 60 минут.

Это более 60 пособий и книг по медицине. Отмечается, что во время тестирования робот пользовался только той информацией, которую поместили в его внутреннюю память разработчики. Его готовили к экзамену полтора года.

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