Американские учёные: катастрофических землетрясений будет больше

Об этом сообщает РИА Новости. Учёные из США спрогнозировали увеличение числа катастрофических землетрясений.

Назвать точную причину такой взаимосвязи учёные затруднились. Специалисты полагают, что усиление сейсмической активности спровоцируется снижением скорости вращения Земли.

Они установили, что в период замедления вращения Земли мощные землетрясения случались в два раза чаще. Прогноз об увеличении числа разрушительных землетрясений на планете исследователи из Колорадского университета в Боулдере и Университета Монтаны сделали после изучения стихийных бедствий в XX веке.

По их прогнозам, больше всего пострадают густонаселенные тропические регионы планеты, в которых проживают около миллиарда человек. Эксперты предупредили, что в следующем году могут произойти около 20 землетрясений магнитудой выше семи.

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