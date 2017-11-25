Диетологи рассказали, что нужно есть на завтрак для хорошего секса

Об этом пишет Life. Британские диетологи назвали идеальный завтрак для повышения сексуального аппетита.

Сексуальное желание во многом зависит от продуктов, которые человек потребляет. По мнению экспертов, правильно подобранные блюда на завтрак могут позитивно повлиять на либидо.

Учёный считает, что на завтрак лучше всего употреблять продукты с высоким содержанием витамина D. Так, диетолог Роб Хобсон из Великобритании утверждает, что химический состав блюда напрямую влияет на количество тестостерона у мужчин.

Хобсон отметил, что особенно полезной эта еда будет в зимний период времени. В список продуктов, обостряющих сексуальный аппетит, вошли яйца, скумбрия, грибы, обогащённые сухие завтраки.

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