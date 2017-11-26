Учёные рассказали о вариантах гибели Земли

Об этом сообщает VistaNews. Учёные с помощью компьютерных алгоритмов составили список возможных вариантов гибели Земли.

Изменение размера и состояния светила приведут к смещению орбит земной группы планет, это станет причиной для массовых столкновений. Специалисты утверждают, что Земля может погибнуть, если Солнце превратится в Красный гигант.

Это может произойти, если какие-то космические силы вызовут мощнейшие возмущения орбит этих планет. Другие два реальных сценария — столкновение Марса или Меркурия с Землёй. Предлагая такие варианты гибели Земли, они основывались на известных законах физики, химии и математики.

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