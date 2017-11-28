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Как научиться самостоятельно продвигать сайты

IT-новости
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Наверное, никто из интернет-бизнесменов не сможет спорить с тем, что SEO или поисковое продвижение является важнейшим и одним из самых эффективных инструментов продвижения. Этот инструмент позволяет привлекать на сайт естественный трафик, предлагая посетителям именно то, что они хотели найти в сети - источник источник https://seo-akademiya.com. Во многом, именно из-за этой особенности конверсия поискового трафика отличается высокими показателями. Нужно понимать, что современное SEO является достаточно сложным и многогранным процессом. Однако большинство компания, занимающихся продвижением, слишком пугают сложностями своих клиентов, пытаясь выкачать из них максимальное количество денег.

Как научиться самостоятельно продвигать сайты

В результате стоимость услуг по поисковой раскрутке сайтов стала просто недоступна для представителей малого, а иногда и среднего бизнеса. Со сложившейся ситуацией активно борется компания Академия SEO, география деятельности которой распространяется на все регионы СНГ. Эта организация занимается обучением эффективному и безопасному поисковому продвижению. Здесь работают успешные специалисты-практики, которые разработали реально действующие программы. Обучение доступно даже для начинающих, так как образовательный процесс максимально очищен от ненужно специфической лексики.

Стоит отметить, что для успешного практического продвижения в поисковых системах все-таки потребуются определенные базовые знания. Каждый желающий может их получить совершенно бесплатно, воспользовавшись онлайн-базой знаний Академии SEO. Здесь можно разобраться с основными терминами и принципами раскрутки. Читателям доступна актуальная информация о правилах внешней и внутренней оптимизации, работы со ссылками, оптимизации поведенческих факторов. База знаний позволяет понять важность уникального контента, а также разобраться в критериях определения его качеств.

Особого внимания заслуживает SEO-игра, которая является крупнейшим онлайн-тренингом в своей нише. Этот продукт от Академии SEO предлагает включиться в игру нескольким начинающим веб-мастерам. В ходе мероприятия участники будут получать пошаговые задания и инструкции, направленные на раскрутку сайта. В результате игрок набирается практического опыта в продвижении, а также получает значительное улучшение позиций проекта в результатах поисковой выдачи.

Материал к публикации подготовил Robin.
Теги: источник https://seo-akademiya.com
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Как научиться самостоятельно продвигать сайты