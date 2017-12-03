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Астрономы рассказали, какие уникальные явления можно увидеть в декабре
03-12-2017 03:00  
» » Астрономы рассказали, какие уникальные явления можно увидеть в декабре

Астрономы рассказали, какие уникальные явления можно увидеть в декабре

IT-новости
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Об этом пишет портал 'Актуальные новости'. Астрономы сообщают, что в декабре жители Земли смогут наблюдать уникальные космические явления.

Расстояние от Земли до Луны будет всего 358 тысяч километров. В воскресенье, 3 декабря, в 18:47 по московскому времени жители планеты смогут увидеть феномен Холодной луны — момент, когда естественный спутник приближается к планете. Отмечается, что небесное тело будет на 7% больше и 16% ярче, чем в другое полнолуние года. 

Во время убывания Луны можно увидеть скопление звёзд в созвездии Рака. Кроме того, сегодня можно наблюдать яркую звезду Альдебаран в созвездии Тельца.

Мощнейший поток метеоритов Гемениды пройдёт через созвездие Близнецы. 13 декабря земляне увидят звездопад. 14 декабря тонкая серповидная Луна соединится в небе с Юпитером. Он оставит после себя от 60 до 120 падающих звёзд в час.

Материал к публикации подготовил dess.
Теги: Астрономы рассказали какие уникальные явления можно увидеть в декабре
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Астрономы рассказали, какие уникальные явления можно увидеть в декабре