Астрономы рассказали, какие уникальные явления можно увидеть в декабре

Об этом пишет портал 'Актуальные новости'. Астрономы сообщают, что в декабре жители Земли смогут наблюдать уникальные космические явления.

Расстояние от Земли до Луны будет всего 358 тысяч километров. В воскресенье, 3 декабря, в 18:47 по московскому времени жители планеты смогут увидеть феномен Холодной луны — момент, когда естественный спутник приближается к планете. Отмечается, что небесное тело будет на 7% больше и 16% ярче, чем в другое полнолуние года.

Во время убывания Луны можно увидеть скопление звёзд в созвездии Рака. Кроме того, сегодня можно наблюдать яркую звезду Альдебаран в созвездии Тельца.

Мощнейший поток метеоритов Гемениды пройдёт через созвездие Близнецы. 13 декабря земляне увидят звездопад. 14 декабря тонкая серповидная Луна соединится в небе с Юпитером. Он оставит после себя от 60 до 120 падающих звёзд в час.

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