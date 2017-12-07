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» » Учёные доказали, что можно есть жирную пищу и не толстеть

Учёные доказали, что можно есть жирную пищу и не толстеть

IT-новости
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Об этом пишет РИА Новости. Американские учёные нашли способ, как употреблять в пищу жирные продукты и не набирать вес.

Параллельно опыт проводился на грызунах, чьи гены-жироубийцы не были активированы. Специалисты Медицинской школы Университета Джорджа Вашингтона в Сен-Луисе в лабораторных условиях вывели мышей, у которых ген, препятствовавший разрастанию жировой ткани, отличался повышенной активностью.

Животные из второй группы заметно растолстели. За два месяца жирной диеты вес подопытных мышей с изменёнными генами остался не увеличился.

По его словам, говорить об испытаниях средства для активации генов, не позволяющих толстеть, на человеке пока нельзя. 'Мы набираем вес потому, что жировые клетки увеличиваются в размерах, а не потому, что растет их число', — объясняет старший исследователь, профессор ортопедической хирургии Фэнксин Лонг. Требуется изучить все возможные побочные эффекты: к примеру, чрезмерно активные Hh-гены могут быть связаны с появлением злокачественных опухолей.

'Этот способ может стать новым терапевтическим методам лечения ожирения', — убежден Лонг.  Однако и у мышей, и у людей метаболические пути работают аналогичным образом.

Материал к публикации подготовил Adimas.
Теги: Учёные доказали что можно есть жирную пищу и не толстеть
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Учёные доказали, что можно есть жирную пищу и не толстеть