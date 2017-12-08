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Генетики рассказали, что влияет на сексуальную ориентацию

IT-новости
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В частности, они рассказали, что обнаружен ген, отвечающий за мужскую гомосексуальность, пишет РИА Новости. Учёные-генетики объяснили, как формируется предрасположенность к той или иной сексуальной ориентации.

В статье изложены итоги эксперимента, в котором приняли участие 1230 гетеросексуальных и 1077 гомосексуальных жителей европейских стран. Результаты исследований американских генетиков опубликованы в журнале Scientific Reports.

Он экспрессируется (преобразует наследственную информацию от гена в РНК или белок) в промежуточном мозге, величина которого напрямую связана с сексуальными предпочтениями у мужчин. Один из этих фрагментов находится на 13-й хромосоме между генами SLITRK5 и SLITRK6. Этот генетический вариант влияет на концентрацию гормонов щитовидной железы. Второй маркер обнаружили в 14-й хромосоме в гене TSHR. Учёные считают, что гомосексуальность может быть связана с работой этого органа.

Более масштабное исследование ещё впереди. Генетики уточнили, что это промежуточные результаты. Однако попытка учёных выяснить генетические причины гомосексуальности уже названа одной из самых удачных, пишет Scientific Reports.

Материал к публикации подготовил Honna.
Теги: Генетики рассказали что влияет на сексуальную ориентацию
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Генетики рассказали, что влияет на сексуальную ориентацию