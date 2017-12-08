Генетики рассказали, что влияет на сексуальную ориентацию

В частности, они рассказали, что обнаружен ген, отвечающий за мужскую гомосексуальность, пишет РИА Новости. Учёные-генетики объяснили, как формируется предрасположенность к той или иной сексуальной ориентации.
В статье изложены итоги эксперимента, в котором приняли участие 1230 гетеросексуальных и 1077 гомосексуальных жителей европейских стран. Результаты исследований американских генетиков опубликованы в журнале Scientific Reports.
Он экспрессируется (преобразует наследственную информацию от гена в РНК или белок) в промежуточном мозге, величина которого напрямую связана с сексуальными предпочтениями у мужчин. Один из этих фрагментов находится на 13-й хромосоме между генами SLITRK5 и SLITRK6. Этот генетический вариант влияет на концентрацию гормонов щитовидной железы. Второй маркер обнаружили в 14-й хромосоме в гене TSHR. Учёные считают, что гомосексуальность может быть связана с работой этого органа.
Более масштабное исследование ещё впереди. Генетики уточнили, что это промежуточные результаты. Однако попытка учёных выяснить генетические причины гомосексуальности уже названа одной из самых удачных, пишет Scientific Reports.Материал к публикации подготовил Honna.