В США пиццу будут изготавливать на принтере

Известная корпорация BeeHex из Соединенных Штатов Америки заявила о своем намерении выпускать 3D-принтеры, которые будут способны изготавливать пиццы. Потенциальные инвесторы для этой цели уже давно найдены. Они смогут выделить более одного миллиона долларов для начала изготовления подобных установок. Новое устройство будет называться Chef 3D и сможет изготавливать пиццы по специальному заказу покупателя с необходимым изображением на ней. Кроме всего этого, аппарат учитывает желания к составу продукта, поэтому сможет сделать блюдо не содержащее глютена.

Разработчики намерены заинтересовать своим изобретением большие сети пиццерий, именно поэтому президент BeeHex настроен довольно оптимистично. Он заявил, что большинство управляющих ресторанов и кафе намерены предложить своим покупателям особенное меню, но не занимаются очень дорогим обучением персонала. Такая еда, приготовленная под заказ, довольно часто обходится покупателю намного дороже обыкновенной.

Новый принтер Chef 3D сможет уменьшить расходы на изготовление продукта и стоимость переобучения сотрудников. Выпуск подобной еды будет осуществляться в абсолютно автономном режиме практически без участия человека. Разработчики обещают, что продажи новейшего принтера начнутся очень скоро, однако точного времени назвать не могут.

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