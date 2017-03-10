Китай внедряет современную технологию 5G

По сообщениям известных новостных агентств, в столице Китайской Народной Республики введена в эксплуатацию самая крупная в мире сеть беспроводной мобильной связи в формате 5G. В создании такой сети приняли участие крупнейшие заводы, которые производят оборудование для сотовой связи в самом Китае и за его пределами.

Исполнительный директор корпорации China Mobile и по совместительству председатель китайской группы, которая руководит внедрением мобильной связи 5G, Ван Союнь сообщил, что в подобное международное сообщество входят самые большие и известные всему миру компании. Это прежде всего Nokia, Intel, Huawei, Ericsson и многие другие. Сейчас уже подходит к концу начальный этап разработки и тестирования стандарта 5G, при которой испытана техническая возможность самых основных сетевых беспроводных инноваций, и начинается подготовка к второй стадии исследований.

Испытываемое сейчас новое поколение сотовой связи может позволить увеличить скорость потоковой передачи данных до 8 гигабит в секунду. Основной платформой новой сети будет современная технология SDN. Она переводится как сеть, способная управляться определяемыми программами. Самые первые испытания мобильной сети новейшего поколения в России были завершены в октябре прошлого года. Их проводил популярный оператор «МегаФон» на своей презентации в Самаре. При тестировании смогли достичь скорости передачи данных почти 5 гигабит в секунду, а через налаженную сеть пользователи просматривали рекламный ролик в высоком разрешении.

Руководство Китайской Народной Республики намерено к 2021 году построить и запустить по всей стране новейший формат связи 5G, что поможет увеличить доход сферы по предоставлению услуг мобильной связи и интернета до 1,5 триллиона американских долларов.

Материал к публикации подготовил