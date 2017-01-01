Создан первый квантовый облачный сервис

В настоящее время очень быстро увеличивается объем необходимых для человека вычислений. Теперь производители ставят своей главной задачей производство компьютеров на квантовой основе. Однако если учитывать то, что сейчас возможно производить некоторые компоненты данных систем, их применение и обслуживание обойдется довольно дорого, и такое удовольствие позволят себе не многие компании. Решить такую проблему взялась корпорация IBM, запланировав к пуску новый сервис облачных вычислений на платформе современной квантовой вычислительной машины с рабочим названием IBM Q, пользоваться которой будет способен абсолютно любой пользователь.

Новый облачный центр IBM Q разработан на платформе старого продукта компании IBM под названием Quantum Experience, которая сейчас считается инновационным компьютером с квантовым управлением на пяти кубитах. Производитель планирует повысить количество кубитов не менее чем в 11 раз. Надо заметить, что вообще такое кубиты или их еще называют квантовыми битами. Их отличие от простых битов в том, что кроме известных состояний 1 и 0, они способны иметь третье состояние - квантовую суперпозицию. При помощи такого свойства, увеличивая численность кубитов , тем самым повышается производительная мощность квантового компьютера по экспоненте.

Компания IBM намерена сделать, чтобы все пользователи сервисом Quantum Experience использовали доступные возможности нового компьютера на квантовой основе для проектирования и налаживания приложений, которые после всех операций могут быть запущены на огромном квантовом компьютере IBM Q. Сейчас общая численность пользователей IBM Quantum Experience достигает около 41 тысячи различных фирм, а количество проверенных в этой системе программ превысило 300 тысяч.

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