У компании Google появился китайский конкурент

Знаменитая китайская корпорация Baidu, владеющая одноименной поисковой системой, уже долгие годы пытается разработать собственный искусственный разум. Разработки берут свое начало еще с 2012 года, и вот сейчас искусственный интеллект от компании Baidu стал демонстрировать довольно хорошие результаты. Для примера, в прошлом месяце робот смог научиться разговаривать абсолютно без участия человека. Пару дней назад корпорация презентовала новую систему, способную преобразовывать обычный текст в речь и назвала ее Deep Voice.

Новая нейронная сеть использует принципы глубочайшей обучаемости для анализа речи и сопоставляет ее с разными текстами, а далее начинает очень хорошо произносить отчетливые слова. Для начала система Deep Voice пытается разложить слово на составляющие его звуки, потом заводит эти данные в специальную базу синтеза речи и пытается произнести необходимое слово. Экспериментальные результаты еще далеко не совершенны, и поэтому у разработчиков из компании Baidu впереди еще очень много работы.

Не принимая во внимание большие достижения китайской поисковой компании, корпорация Google как и раньше лидирует в этой области. Созданная этим гигантом система WaveNet довольно давно способно синтезировать человеческую речь на основании прочитанного заранее текста. В данный момент разработка американских ученых способна разговаривать на трех языках, и специалисты продолжают ее совершенствовать. Сейчас компания Google все больше нанимает новых разработчиков и планирует расширить штат сотрудников в 2,5 раза.

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