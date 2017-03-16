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У компании Google появился китайский конкурент

IT-новости
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Знаменитая китайская корпорация Baidu, владеющая одноименной поисковой системой, уже долгие годы пытается разработать собственный искусственный разум. Разработки берут свое начало еще с 2012 года, и вот сейчас искусственный интеллект от компании Baidu стал демонстрировать довольно хорошие результаты. Для примера, в прошлом месяце робот смог научиться разговаривать абсолютно без участия человека. Пару дней назад корпорация презентовала новую систему, способную преобразовывать обычный текст в речь и назвала ее  Deep Voice.

Новая нейронная сеть использует принципы глубочайшей обучаемости для анализа речи и сопоставляет ее с разными текстами, а далее начинает очень хорошо произносить отчетливые слова. Для начала система  Deep Voice пытается разложить слово на составляющие его звуки, потом заводит эти данные в специальную базу синтеза речи и пытается произнести необходимое слово. Экспериментальные результаты еще далеко не совершенны, и поэтому у разработчиков из компании Baidu впереди еще очень много работы.


Не принимая во внимание большие достижения китайской поисковой компании, корпорация  Google как и раньше лидирует в этой области. Созданная этим гигантом система WaveNet довольно давно способно синтезировать человеческую речь на основании прочитанного заранее текста. В данный момент разработка американских ученых способна разговаривать на трех языках, и специалисты продолжают ее совершенствовать. Сейчас компания Google все больше нанимает новых разработчиков и планирует расширить штат сотрудников в 2,5 раза.

Материал к публикации подготовил galfimbul.
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