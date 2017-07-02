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Испанские учёные рассказали о пользе видеоигр для мозга человека

IT-новости
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К такому выводу пришли учёные из Открытого университета Каталонии, пишет Zee News. Видеоигры помогают улучшить память и концентрацию внимания.

Испанские учёные рассказали о пользе видеоигр для мозга человека

При этом у более 'опытных' игроков увеличена правая часть мозга — гиппокамп. В ходе 120 различных исследований было установлено, что геймеры могут поддерживать внимание на сложных задачах при меньшей активации соответствующих зон мозга. Он выполняет функцию кратковременной памяти и последующий её перевод в долговременную. 

Между тем исследователи не отрицают негативного воздействия. Помимо этого видеоигры помогают справляться с гневом, стрессом и депрессией. Среди них — зависимость, риск ожирения, нарушения зрения и эмоционального состояния.

Будет сформирован тренерский и судейский состав по популярным играм: DOTA2, Counter-Strike: Global Offensive и League of legends. Ранее стало известно, что в Калининграде осенью планируют открыть первую школу по компьютерному спорту.

Материал к публикации подготовил Adimas.
Теги: Испанские учёные рассказали о пользе видеоигр для мозга человека
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Испанские учёные рассказали о пользе видеоигр для мозга человека