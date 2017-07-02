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Facebook испытал беспилотник, который обеспечит интернетом труднодоступные места (видео)

IT-новости
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Об этом сообщает 'Коммерсант' со ссылкой на страницу Марка Цукерберга, гендиректора компании. Facebook со второй попытки успешно испытал беспилотник Aquila.

Facebook испытал беспилотник, который обеспечит интернетом труднодоступные места (видео)

По словам Цукерберга, дрон поможет представить доступ в интернет людям из далеких уголков Земли. Aquila работает на солнечной энергии. 96-минутный рейс закончился крушением из-за плохих погодных условий. В июне прошлого года беспилотный самолёт совершил свой первый неудачный полёт в Юме. Во второй раз Aquila продержался в воздухе 1 час 46 минут и совершил удачное приземление.

Теперь Aquila имеет новые спойлеры, увеличивающие сопротивление и уменьшающие подъём при посадке. Представители Facebook учли ошибки пробного полёта и внесли изменения в конструкцию дрона. Дрон Aquila не имеет шасси, его посадка производится на кевларовые подушки, прикрепленные к моторным стручкам. Также беспилотный самолёт получил более гладкую поверхность и горизонтальный пропеллер для остановки беспилотника.

Материал к публикации подготовил Robin.
Теги: Facebook испытал беспилотник который обеспечит интернетом труднодоступные места (видео)
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Facebook испытал беспилотник, который обеспечит интернетом труднодоступные места (видео)