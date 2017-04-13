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В Японии изобрели самый мощный конденсатор

IT-новости
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Необходимость изобретения современных элементов становится с каждым днем все острее. При большом росте мощности аппаратов многократно увеличивается и их потребление энергии, что плохо сказывается на продолжительности их работы. Потребители новейших гаджетов уже не могут представить себя без частых подзарядок смартфонов от электрической сети или переносного аккумуляторного элемента. Исследования в области разработки современных источников питания проводятся постоянно. Японская корпорация Spacelink Inc смогла представить модель нового двухслойного электрического конденсатора. Его максимальная мощность равна показателям литий-ионных аккумуляторных источников питания.

Новые конденсаторы корпорации Spacelink Inc не содержат в своем составе оксидов различных металлов, а его максимальная энергоемкость составляет около 56 Втч. Разработчики взяли за основу такую модель и добавили к ней слой оксидов, нанесенный на внешнюю поверхность электродов. Этот слой способствует восстановительно-окислительной реакции, которая протекает внутри изделия. Специалисты сделали вывод, что новейшее изделие будет гибридом между литий-ионными аккумуляторными батареями и мощными конденсаторами. Основным материалом для изготовления электродов нового конденсатора являются нанотрубки из углерода.


Огромная скорость, с которой новейший конденсатор способен отдавать и принимать электрическую энергию, сделает его самым лучшим вариантом для применения в питании систем тормозов электрических автомобилей, беспилотных летательных аппаратов и самых разных электронных изделий. Новый конденсатор имеет максимальную мощность 700 Фарад, а его масса составляет всего 550 грамм.

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