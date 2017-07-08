Выбор платформы для хостинга

Выбор между Unix и Windows всегда ставил в тупик. Особенно подобным вопросом озадачивались новички. Тут надо заметить у каждой платформы существуют свои преимущества и особенности. Отметим, что не обязательно размещать сайт на той же платформе, на которой разрабатывался сайт. Выбор здесь зависит скорее от технологий, которые планируется использовать, программного обеспечения и его соответствие с операционной системой.



Выбираем платформу



Для начала следует определить критерии, на которые обращают внимание. Первое – это, с какими приложениями и инструментами при разработке вы предпочитаете работать. В мире существует различные возможности для создания сайтов, а потому логично, что и платформы будут рассчитаны для разных веб-порталов. Например, если для разработки используется кроссплатформенное ПО Apache, то, скорее всего, вам надо будет выбирать Unix. В этом случае будет обеспечена более надежная и бесперебойная работа. Конечно, теоретически она подходит и Виндоус, но практически с последней ОС платформа не используется. С Windows используется закрытое программное обеспечение IIS.



Язык программирования – один из важнейших критериев при выборе платформы. Если веб портал создан с помощью ASP.NET, то единственным решением будет Windows. Представленная технология достаточно распространена в последнее время, так как позволяет создавать многофункциональные и многоуровневые ресурсы. Таким образом, если портал был создан с помощью этой технологии, выбор у вас один – платформа Windows. Совместимые языки с Юникс – это Perl и соответственно PHP.





Дальше, смотрим на базы данных. В большинстве случаев используются MySQL и MSSQL. MySQL используется чаще вместе с PHP, а значит, подходит для Unix. Эта база данных достаточно простая в освоении, не нуждается в каких-либо сложных познаниях в области программирования и администрирования. MSSQL применяется для разработки многоуровневых корпоративных ресурсов. База данных подходит для платформы Windows.



Существуют и другие критерии, которые могут повлиять на выбор. Так, платформа Unix предлагает достаточно много программных продуктов бесплатно. Виндоус в этом случае не может похвастаться преимуществами, здесь все значительно дороже. Сама же система управления сложнее. Unix достаточно надежен, удобен в эксплуатации, потому его выбирает гораздо чаще. Но если проект предусматривает разработку многофункциональных и сложных интернет проектов, то, скорее всего, вам доведется использовать Windows.



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