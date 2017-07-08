«Живой Кёнигсберг»

Как обрести уверенность и научиться красноречию
08-07-2017 13:47  
В Калининграде подняли двухъярусный мост для участников регаты "Кубок трёх губернаторов" (фото)
08-07-2017 13:43  
Калининградским аграриям показали шоу "АMAZONов"
08-07-2017 12:58  
На трассе Калининград — Черняховск сгорел Peugeot
08-07-2017 12:54  
«Тренкадис»: осколки каталонской сказки в стиле модерн
08-07-2017 12:13  
Выбор платформы для хостинга
08-07-2017 12:01  
В Калининграде при получении взятки задержали сотрудника регионального минконтроля Александра Цыбульского
08-07-2017 10:34  
Александр Цыбульский задержан при получении взятки
08-07-2017 10:19  
В Московском зоопарке рассказали, у каких животных самые прочные пары
08-07-2017 10:06  
В отношении фирмы «Мясопродукты» возбуждено административное дело за нарушение ветеринарного законодательства
08-07-2017 07:53  
Исследование: Квартиры в калининградских новостройках подешевели более чем на 10 %
08-07-2017 07:51  
Калининградец разбил окно Skoda и украл деньги и документы
08-07-2017 07:08  
В Калининграде семье с 16 детьми подарили микроавтобус (фото)
08-07-2017 05:47  
В Калининграде мужчина украл у собутыльника ноутбук
08-07-2017 03:56  
На ж/д станции Луговое-Новое сгорел вагон
08-07-2017 02:47  
» » Выбор платформы для хостинга

Выбор платформы для хостинга

IT-новости
24
0

Выбор между Unix и Windows всегда ставил в тупик. Особенно подобным вопросом озадачивались новички. Тут надо заметить у каждой платформы существуют свои преимущества и особенности. Отметим, что не обязательно размещать сайт на той же платформе, на которой разрабатывался сайт. Выбор здесь зависит скорее от технологий, которые планируется использовать, программного обеспечения и его соответствие с операционной системой.

Выбираем платформу

Для начала следует определить критерии, на которые обращают внимание. Первое – это, с какими приложениями и инструментами при разработке вы предпочитаете работать. В мире существует различные возможности для создания сайтов, а потому логично, что и платформы будут рассчитаны для разных веб-порталов. Например, если для разработки используется кроссплатформенное ПО Apache, то, скорее всего, вам надо будет выбирать Unix. В этом случае будет обеспечена более надежная и бесперебойная работа. Конечно, теоретически она подходит и Виндоус, но практически с последней ОС платформа не используется. С Windows используется закрытое программное обеспечение IIS.

Язык программирования – один из важнейших критериев при выборе платформы. Если веб портал создан с помощью ASP.NET, то единственным решением будет Windows. Представленная технология достаточно распространена в последнее время, так как позволяет создавать многофункциональные и многоуровневые ресурсы. Таким образом, если портал был создан с помощью этой технологии, выбор у вас один – платформа Windows. Совместимые языки с Юникс – это Perl и соответственно PHP.

 

Дальше, смотрим на базы данных. В большинстве случаев используются MySQL и MSSQL. MySQL используется чаще вместе с PHP, а значит, подходит для Unix. Эта база данных достаточно простая в освоении, не нуждается в каких-либо сложных познаниях в области программирования и администрирования. MSSQL применяется для разработки многоуровневых корпоративных ресурсов. База данных подходит для платформы Windows.

Существуют и другие критерии, которые могут повлиять на выбор. Так, платформа Unix предлагает достаточно много программных продуктов бесплатно. Виндоус в этом случае не может похвастаться преимуществами, здесь все значительно дороже. Сама же система управления сложнее. Unix достаточно надежен, удобен в эксплуатации, потому его выбирает гораздо чаще. Но если проект предусматривает разработку многофункциональных и сложных интернет проектов, то, скорее всего, вам доведется использовать Windows.

Также уточнить, какой лучший хостинг в Украине, детали и особенности каждой платформы вы можете у хостинг-компании, которая предоставляет услуги.

Материал к публикации подготовил dess.
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Читайте также

комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *

Подписаться на комментарии
Выбор платформы для хостинга » Живой Кёнигсберг