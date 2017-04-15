Ученые придумали новый способ ввода текста

В современном мире люди очень часто набирают различные тексты на своих гаджетах. Тяжело посчитать, какое количество времени они теряют каждый день, чтобы успеть ответить на сообщения родных и друзей, почитать последние новости в мире, найти необходимую информацию и много другого. Популярных способов ввода различного текста не очень и много, но они подходят не всем владельцам современных мобильных устройств. Исследователи из Шотландии смогли изобрести еще один способ быстрого набора текста. Он на первый взгляд довольно необычный.

Работники известного института из Шотландии дали название своей разработке SWiM, что расшифровывается как письмо формами в движении. Ведь когда у пользователя большой планшет, то набрать что-нибудь на нем при помощи одной руки, а иногда даже двумя не всегда удобно. Какими только способами рационализаторы ни пытались устранить этот недостаток. Сначала они разделяли клавиатуру на несколько частей, хотели сделать ее намного меньше, чтобы пользователи могли выполнять свободной рукой различные полезные дела. Однако идеального и универсального способа так и не смогли придумать.

Ученые из Шотландии смогли придумать довольно интересный способ для набора текста, который облегчит жизнь пользователям различных современных устройств. Теперь нет необходимости нажимать на сенсорные кнопки и не надо переживать, что можно задеть лишний символ. Человеку теперь надо наклонами изделия переводить курсор по символам на виртуальной раскладке букв. Сначала кажется, что это очень тяжело, но потом эта разработка показала поразительные результаты. Простые люди через два часа практических занятий смогли набрать 40 слов за минуту, а дальше еще больше увеличивали эти показатели.

Эта система хорошо впишется в такие устройства, как смартчасы или планшеты с массивными дисплеями. Ее можно легко адаптировать для работы с виртуальной реальностью. Похожая система была установлена на популярной игровой приставке Sony PlayStation 4. Для того, чтобы не терять время на перемещение курсора рукояткой, ученые из Японии предложили игрокам делать это с помощью акселерометра и гироскопа. При таком способе набора количество символов намного увеличивается.

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