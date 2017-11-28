Помощь каждой семье

Практически все женщины, выходя замуж, мечтают о счастливой семейной жизни, в которой обязательно должен быть ребенок. Но для некоторых это становится большой сложностью при зачатии, прожив в браке более года в постоянной интимной близости.

Чтобы узнать причины, обоим супругам, необходимо пройти обследование на выявление данной патологии, и найти методы правильного лечения. Этот недуг может быть причиной как мужчины, так и женщины, их различают на: психологические, комбинированные, также не выявленные виды некоторых заболеваний.

Чтобы определить причины, назначить правильное лечение, а также узнать сколько стоит эко, можно обратившись на этот сайт. Патологий может быть достаточно много, и выявить ее помогают специалисты, используя анализы спермограммы.

Причины женского бесплодия можно разделить на несколько видов:

Неправильная выработка гормонов, в результате чего нарушается работа яичников, созревание половых клеток, от этого не происходит овуляция.

Чрезмерная активность иммунной системы хотя эта причина возникает довольно редко, но встречается.

Довольно распространенное явление, это патология матки, труб и яичников, которые мешают зачатию и вынашиванию плода.

Встречается и такой вид бесплодия, как психогенное, которое связано с перенесенными моральными травмами.

Решить большинство из этих проблем, помогают современные методы лечения в медицине, это восстановление труб у женщин, семявыводящих путей у мужчин, проведение процедуры ЭКО и так далее.

ЭКО, представляет собой искусственное оплодотворение женской яйцеклетки мужским сперматозоидом. В течение нескольких дней, оплодотворенная яйцеклетка, находится в пробирке, после этого, эмбрион помещается в тело матки, где происходит его дальнейшее развитие. Процедура происходит в несколько этапов: забор яйцеклетки, спермы, оплодотворение и помещение эмбриона в матку желающей забеременеть женщины, но можно воспользоваться и суррогатной матерью. Конечно, это практически единственный выход иметь собственного ребенка, однако это дорогостоящая операция, и процент положительного исхода с первого раза, довольно незначительный. И многие супруги, отказываются от повторного проведения данной процедуры, потеряв надежду иметь детей.

Поэтому следует в первую очередь определиться с выбором клиники, одной из передовых в этом процессе, являются передовые клиники искусственного оплодотворения, в Израиле. Здесь процент неудавшегося эксперимента, сводится практически к нулю, и это доказано профессором Фридлер Февах. Сама процедура лечения, здесь совмещена с отдыхом в теплом и мягком климате Израиля. В настоящее время здесь проводят самое большое количество данных процедур, которые помогают женщинам, обрести счастье материнства.

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