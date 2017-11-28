Помощь каждой семье

Практически все женщины, выходя замуж, мечтают о счастливой семейной жизни, в которой обязательно должен быть ребенок. Но для некоторых это становится большой сложностью при зачатии, прожив в браке более года в постоянной интимной близости.
Чтобы узнать причины, обоим супругам, необходимо пройти обследование на выявление данной патологии, и найти методы правильного лечения. Этот недуг может быть причиной как мужчины, так и женщины, их различают на: психологические, комбинированные, также не выявленные виды некоторых заболеваний.
Чтобы определить причины, назначить правильное лечение, а также узнать сколько стоит эко, можно обратившись на этот сайт. Патологий может быть достаточно много, и выявить ее помогают специалисты, используя анализы спермограммы.
Причины женского бесплодия можно разделить на несколько видов:
- Неправильная выработка гормонов, в результате чего нарушается работа яичников, созревание половых клеток, от этого не происходит овуляция.
- Чрезмерная активность иммунной системы хотя эта причина возникает довольно редко, но встречается.
- Довольно распространенное явление, это патология матки, труб и яичников, которые мешают зачатию и вынашиванию плода.
- Встречается и такой вид бесплодия, как психогенное, которое связано с перенесенными моральными травмами.
Решить большинство из этих проблем, помогают современные методы лечения в медицине, это восстановление труб у женщин, семявыводящих путей у мужчин, проведение процедуры ЭКО и так далее.
ЭКО, представляет собой искусственное оплодотворение женской яйцеклетки мужским сперматозоидом. В течение нескольких дней, оплодотворенная яйцеклетка, находится в пробирке, после этого, эмбрион помещается в тело матки, где происходит его дальнейшее развитие. Процедура происходит в несколько этапов: забор яйцеклетки, спермы, оплодотворение и помещение эмбриона в матку желающей забеременеть женщины, но можно воспользоваться и суррогатной матерью. Конечно, это практически единственный выход иметь собственного ребенка, однако это дорогостоящая операция, и процент положительного исхода с первого раза, довольно незначительный. И многие супруги, отказываются от повторного проведения данной процедуры, потеряв надежду иметь детей.
Поэтому следует в первую очередь определиться с выбором клиники, одной из передовых в этом процессе, являются передовые клиники искусственного оплодотворения, в Израиле. Здесь процент неудавшегося эксперимента, сводится практически к нулю, и это доказано профессором Фридлер Февах. Сама процедура лечения, здесь совмещена с отдыхом в теплом и мягком климате Израиля. В настоящее время здесь проводят самое большое количество данных процедур, которые помогают женщинам, обрести счастье материнства.Материал к публикации подготовил Honna.