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» » Дед Мороз из Великого Устюга привез зиму в Нижний Новгород

Дед Мороз из Великого Устюга привез зиму в Нижний Новгород

Дети
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Нижний Новгород встречает Деда Мороза! Волшебник из Великого Устюга приехал поздравить горожан, повеселиться вместе с ними на уличных гуляньях, исполнить чьи-то заветные мечты. В этом году генеральным партнером «Путешествия Деда Мороза по России» стала государственная лотерея «Русское лото».

За последние два года лотерейные выигрыши, превышающие 100 000 рублей, достались 116 нижегородцам. 20 счастливчиков в результате стали миллионерами. «Русское лото» подарило крупные выигрыши 98 жителям Нижнего Новгорода.

Яна и Андрей Сайбаталовы из Нижегородской области в 1151-м тираже «Русского лото» выиграли автомобиль. Сайбаталовы покупают лотерейные билеты не часто, инициатором всегда выступает глава семьи. Несколько раз выигрывали понемногу, автомобиль же стал для супругов рекордным выигрышем. В семье уже есть машина, поэтому супруги решили забрать выигрыш деньгами. Сумма составила 600 000 рублей. Эти средства уже вложены в покупку жилья.

1 января 2018 года в прямом эфире федерального телеканала «Русское лото» проведет грандиозный розыгрыш призов на сумму более 1 000 000 000 рублей. Эта сумма будет разыграна полностью! Если никто не выиграет Джекпот, то все деньги будут распределены между всеми победителями беспрецедентного тиража. Выигрышным станет каждый второй билет! Купить билеты на небывалый тираж можно уже сейчас в пунктах продаж по всей стране и в интернете.

Справка о компании

Акционерное общество «Торговый Дом «Столото» — крупнейшая российская компания-распространитель государственных лотерей, операторами которых является Акционерное общество «Государственные спортивные лотереи» и Общество с ограниченной ответственностью «Спортлото». Торговая сеть АО «ТД «Столото» насчитывает более 60 000 точек по всей России. Лотерейные продукты, распространяемые АО «ТД «Столото», продаются во всех регионах РФ, а также в единственном в России лотерейном интернет-супермаркете www.stoloto.ru

Материал к публикации подготовил dess.
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