Большое тело маленького человека

На днях водном из роддомов Китая произошло неожиданное событие – рождение настоящего богатыря или борца сумо. Мальчик при рождении весил более шести с половиной килограммов (если совсем точно – 6,7 кг). Это вес двух средних новорожденных малышей вместе взятых. Сообщается, что после таких непростых родов маму поместили в палату интенсивной терапии, но при этом и мама, и ее малыш чувствуют себя замечательно.

Малыш такого размера и веса серьезно взволновал весь медицинский персонал больницы. Ведь крупнее ребенка акушер не видел за всю свою карьеру. Имеется в виду именно эта больница, ведь, если взять шире, то случаи рождения больших младенцев уже были в мире. Это и индийский младенец Сиянь (6,7 кг), и юный американец (6,4 кг), и индонезиец с феноменальными практически девятью килограммами (точнее 8,7 кг) при росте в 62 см. Все эти рождения произошли на временном промежутке всего с ноября 2015 года и вот последний случай произошел 6 марта.

Конечно же, рождения малыша с большим весом принято считать залогом счастливой судьбы и богатырского здоровья. Но врачи не так оптимистичны и порой связывают это с разновидностью диабета у беременной женщины, что и вызывает такой рост в чреве матери. Кроме того, возможна передача этого заболевания ребенку, в придачу со склонностью к ожирению.

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