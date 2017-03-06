Пожар в Гватемале унес жизни 36 детей

Общее количество пострадавших от пожара в интернате для несовершеннолетних детей городка Сан-Пинула, который находится в Гватемале, уже достигло 36 человек. Об этом сообщило известное новостное агентство Prensa Libre. Целых 20 маленьких девочек скончалось на месте происшествия, а еще 16-погибли из-за ожогов в госпитале.

Следствие определило, что к возгоранию в интернате, который находится под юрисдикцией города Сан-Пинула, привело неосторожное обращение с огнем. За сутки до происшествия в приюте начались беспорядки. Их причиной называют недовольство жестким обращением от работников учреждения. Оказалось, что вероятной причиной такой массовой смерти несовершеннолетних вполне могло стать содержание детей в закрытом на засов помещении. Прокурор по делам детей Глория Кастро в конгрессе государства объявила новые факты о событии. Девочки находились взаперти в одной комнате с площадью в 4 квадратных метра. Их там присутствовало более 60 человек.

Государственный чиновник отметил, что окна и двери помещения были полностью перекрыты. Детей руководители интерната запирали для наказания за бегство из учреждения, которое произошло перед пожаром. Как отмечают журналисты, поздним вечером за пару часов до возгорания почти 60 девочек пытались покинуть приют в знак протеста против физического насилия и нечеловеческого обращения. После этого в интернате возникли беспорядки. Возгорание, как предполагают следователи, устроили непосредственно сами дети, которые смогли поджечь пару кроватей в помещении. Учреждение было рассчитано на 500 человек, однако при возгорании в нем находилось более 900 воспитанников. В интернате жили дети, которые не достигли совершеннолетия, оказались подверженными домашнему насилию или пойманные на просторах страны.

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