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» » В Ираке суд приговорил россиянина к смертной казни

В Ираке суд приговорил россиянина к смертной казни

Полититка
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Об этом сообщает 'РИА Новости' со ссылкой на поступившее в редакцию заявление суда. Высшая судебная коллегия Ирака приговорила к смертной казни гражданина России, которого обвиняют в причастности к деятельности террористической организации 'Исламское государство' (ИГ, запрещена в РФ).

Он признался в совершении ряда терактов против сил безопасности с 2015 года. Россиянина задержали в ходе операции по освобождению Мосула. Как отметил представитель высшего судебного совета, приговор может быть обжалован. 

В посольстве РФ изданию заявили, что не получали информации о приговорённом к казни россиянине. Приговор приведут в исполнение через повешение.

Следователи считают, что мужчина воюет в Сирии. В марте 2017 года по подозрению в связях с ИГ заочно арестовали и объявили в международный розыск 36-летнего калининградца.

Материал к публикации подготовил dess.
Теги: В Ираке суд приговорил россиянина к смертной казни
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В Ираке суд приговорил россиянина к смертной казни