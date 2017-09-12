В Ираке суд приговорил россиянина к смертной казни

Об этом сообщает 'РИА Новости' со ссылкой на поступившее в редакцию заявление суда. Высшая судебная коллегия Ирака приговорила к смертной казни гражданина России, которого обвиняют в причастности к деятельности террористической организации 'Исламское государство' (ИГ, запрещена в РФ).

Он признался в совершении ряда терактов против сил безопасности с 2015 года. Россиянина задержали в ходе операции по освобождению Мосула. Как отметил представитель высшего судебного совета, приговор может быть обжалован.

В посольстве РФ изданию заявили, что не получали информации о приговорённом к казни россиянине. Приговор приведут в исполнение через повешение.

Следователи считают, что мужчина воюет в Сирии. В марте 2017 года по подозрению в связях с ИГ заочно арестовали и объявили в международный розыск 36-летнего калининградца.

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