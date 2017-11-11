Путин и Трамп переговорили между собой на ходу во второй день саммита АТЭС

Об этом сообщает РИА Новости. Российский и американский лидеры Владимир Путин и Дональд Трамп пообщались во второй день саммита АТЭС.

Путин и Трамп вместе шли к месту фотосъёмки и оживлённо беседовали друг с другом. Президенты России и США переговорили между собой буквально на ходу во время церемонии фотографирования, уточняет агентство. Журналистам неизвестно, о чём разговаривали политики, пишет РИА Новости.

Днём ранее Путин и Трамп поприветствовали друг друга рукопожатием. На церемонии фотографирования Путин и Трамп заняли второй ряд и также стояли вместе.

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