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» » Путин и Трамп переговорили между собой на ходу во второй день саммита АТЭС

Путин и Трамп переговорили между собой на ходу во второй день саммита АТЭС

Полититка
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Об этом сообщает РИА Новости. Российский и американский лидеры Владимир Путин и Дональд Трамп пообщались во второй день саммита АТЭС.

Путин и Трамп вместе шли к месту фотосъёмки и оживлённо беседовали друг с другом. Президенты России и США переговорили между собой буквально на ходу во время церемонии фотографирования, уточняет агентство. Журналистам неизвестно, о чём разговаривали политики, пишет РИА Новости.

Днём ранее Путин и Трамп поприветствовали друг друга рукопожатием.  На церемонии фотографирования Путин и Трамп заняли второй ряд и также стояли вместе.

Материал к публикации подготовил Adimas.
Теги: Путин и Трамп переговорили между собой на ходу во второй день саммита АТЭС
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Путин и Трамп переговорили между собой на ходу во второй день саммита АТЭС