"Кандидат забрал документы": в Пионерском отложили конкурс по выбору сити-менеджера

Об этом LiveKenig сообщила заместитель председателя окружного совета депутатов Вера Быкова. В Пионерском не состоялся конкурс по выбору сити-менеджера.

Он не состоялся, потому что один из кандидатов забрал документы. Конкурс должен был пройти в пятницу, 17 ноября. Единственным претендентом на должность сити-менеджера остался действующий глава городского округа Евгений Михейкин. В течение трёх дней совет депутатов определится с новой датой.

О дате проведения конкурса информация будет в течение трёх дней', — рассказала Быкова. 'Мы даже не рассматривали этот вопрос сегодня.

Ранее в отставку ушёл бывший и.о. Евгений Михейкин возглавил администрацию Пионерского городского округа в январе 2017 года. главы администрации Олег Косенков.

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