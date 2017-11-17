Западные эксперты: самые опасные в мире самолёты-истребители базируются в Калининграде

Об этом пишет Федеральное агентство новостей. Западные военные эксперты назвали семёрку истребителей Су-27 из Калининграда самыми опасными в мире.

Зачастую преследование ведется настолько настойчиво, что вражеским самолетам ничего не остается, как бежать, пишет агентство. Такую оценку эти семь машин заслужили тем, что регулярно совершают перехваты воздушных разведчиков НАТО над Балтикой.

Однако он ретировался, как только в небе появились два Су-27 из Калининграда. Другой инцидент произошел в июне 2017 года, когда польский F-16 перехватил самолет с министром обороны России Сергеем Шойгу, направлявшимся в Калининград. Спустя несколько дней российский истребитель подлетел к американскому самолету-шпиону RC-135 настолько близко, что Пентагон официально подал жалобу.

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