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В Калининграде Балтфлот устроил выставку современной техники ракетчиков и артиллеристов

Полититка
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Об этом сообщает ТАСС. В воскресенье, 19 ноября, на площади Победы в Калининграде в связи с празднованием Дня ракетных войск и артиллерии выставлены новейшие береговые ракетные комплексы 'Бал' и 'Бастион'.

О боевых возможностях техники посетителям выставки расскажут военнослужащие. Кроме того, жители и гости города смогут увидеть зенитный ракетный комплекс С-400 'Триумф', реактивную систему залпового огня 'Град', самоходный ракетно-пушечный комплекс 'Панцирь-С1' и другие машины связи и управления.

Там развёрнут мобильный пункт отбора на контрактную службу, где каждый может пройти профессионально-психологическое тестирование и подать первичные документы. В рамках празднования на площади проходит акция 'Есть такая профессия — Родину защищать!'. Желающим показывают условия жизни и быта военных, образцы современного вооружения и военную технику. В артиллерийском соединении Балтфлота, дислоцированном в Калининграде, сегодня проходит день открытых дверей.

Профессиональный праздник отмечается в Вооруженных силах РФ с 1964 года.   Минобороны РФ опубликовало видеоролик ко Дню ракетных войск и артиллерии.

Материал к публикации подготовил dess.
Теги: В Калининграде Балтфлот устроил выставку современной техники ракетчиков и артиллеристов
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В Калининграде Балтфлот устроил выставку современной техники ракетчиков и артиллеристов