Минобороны Польши: учения "Запад-2017" — подготовка России к агрессии

Об этом сообщает 'Укринформ'. Глава Министерства обороны Польши Антоний Мацеревич заявил, что считает российско-белорусские учения 'Запад-2017' свидетельством подготовки Москвы к агрессии.

'Россияне готовились не к обороне, а к агрессии', — заявил он. Мацеревич во время своего визита в Канаду отметил, что мероприятия проходили между Северным Ледовитым океаном и Чёрным морем и включали в себя пуски баллистических ракет 'Искандер'. Он подчеркнул, что Польша должна расценивать эти учения как 'горячую' войну.

За ними наблюдали 95 представителей из 50 стран. Учения 'Запад-2017' прошли в Белоруссии и России с 14 по 20 сентября. В маневрах участвовали 12,7 тысячи военнослужащих, до 680 единиц военной техники, около 70 самолётов и вертолётов, 10 кораблей.

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