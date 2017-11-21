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21-11-2017 12:48  
» » России запретили выставлять военную технику на британском авиасалоне

России запретили выставлять военную технику на британском авиасалоне

Полититка
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Об этом сообщает 'Интерфакс' со ссылкой на заместителя директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Анатолия Пунчука. Организаторы авиасалона 'Фарнборо' в Великобритании запретили РФ выставлять военную технику.

По словам Пунчука, такое решение принял оргкомитет 'Фарнборо'.  На выставке в 2018 году Россия не сможет показать на салоне продукцию военного назначения.

В 2014 году им отказали в выдаче виз, а в 2016 году из-за международных санкций Россия показывала только гражданскую технику. Как отмечает 'Медуза', российские участники авиасалона уже сталкивались с проблемами.

Материал к публикации подготовил Robin.
Теги: России запретили выставлять военную технику на британском авиасалоне
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России запретили выставлять военную технику на британском авиасалоне