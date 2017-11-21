России запретили выставлять военную технику на британском авиасалоне

Об этом сообщает 'Интерфакс' со ссылкой на заместителя директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Анатолия Пунчука. Организаторы авиасалона 'Фарнборо' в Великобритании запретили РФ выставлять военную технику.

По словам Пунчука, такое решение принял оргкомитет 'Фарнборо'. На выставке в 2018 году Россия не сможет показать на салоне продукцию военного назначения.

В 2014 году им отказали в выдаче виз, а в 2016 году из-за международных санкций Россия показывала только гражданскую технику. Как отмечает 'Медуза', российские участники авиасалона уже сталкивались с проблемами.

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