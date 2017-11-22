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» » ЛДПР выдвинула кандидатуру Жириновского на выборы президента РФ

ЛДПР выдвинула кандидатуру Жириновского на выборы президента РФ

Полититка
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Об этом сообщает 'Интерфакс' со ссылкой на вице-спикера от партии Игоря Лебедева. ЛДПР выдвинула Владимира Жириновского в качестве кандидата на выборы президента России в 2018 году.

Он будет участвовать в выборах президента в шестой раз. Жириновский отметил, что 'безмерно благодарен за выдвижение, чтобы на съезде партии кандидатура была проголосована и утверждена на высший пост'.

Он уверен, что, если Путин не заявит свою кандидатуру, победа ЛДПР обеспечена. А августе политик подтвердил намерение принять участие в выборах.

Материал к публикации подготовил dess.
Теги: ЛДПР выдвинула кандидатуру Жириновского на выборы президента РФ
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ЛДПР выдвинула кандидатуру Жириновского на выборы президента РФ