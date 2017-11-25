В Калининград для Балтфлота везут новые КамАЗы, автокраны и экскаваторы

В ближайшее время из Санкт-Петербурга в Калининград прибудут КаМАЗы, автокраны, экскаваторы и станции комплексной очистки воды, сообщают Вести. Балтфлот пополнится новейшей спецтехникой.
Одна такая установка способна производить до 10 кубометров питьевой воды в час. Кроме того, Балтфлот получит несколько станций комплексной очистки воды. Станция очищает воду от естественных загрязнений, отравляющих и радиоактивных веществ. Машина смонтирована на базе автомобиля 'КамАЗ-6350', экипаж — три человека.Материал к публикации подготовил Honna.