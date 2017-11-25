Жертвами теракта в мечети на севере Синая в Египте стали 305 человек, среди них 27 детей

25-11-2017 16:59

Калининградская полиция разыскивает 45-летнего мужчину, подозреваемого в краже

25-11-2017 15:54

Кудрин: Через 10-15 лет в России появятся практически бессмертные люди

25-11-2017 14:12

Диетологи рассказали, что нужно есть на завтрак для хорошего секса

25-11-2017 11:55

В Калининграде за сутки в четырёх ДТП пострадали пять человек

25-11-2017 10:49

В ЦГКБ после капитального ремонта открылось отделение лучевой диагностики

25-11-2017 10:04

Шендерюк-Жидков: Предприниматели не должны платить дополнительные пошлины за посылки из ЕАЭС

25-11-2017 08:58

Учёные предложили лечить шизофрению с помощью аватаров (видео)

25-11-2017 08:57

Главврач ЦГКБ: Отремонтированный б/у запчастями томограф до сих пор не работает

25-11-2017 06:24

Помощник Ильи Баринова назначена новым уполномоченным по правам ребенка

25-11-2017 05:43

В Калининград для Балтфлота везут новые КамАЗы, автокраны и экскаваторы

25-11-2017 02:42

"Балтика" сыграла вничью с лидером ФНЛ "Енисеем" в матче 25-го тура первенства

25-11-2017 02:22

Из-за пяти ДТП в Калининграде образовались пробки на нескольких улицах

25-11-2017 02:10

В РПЦ рассказали, что общего между церковью и смартфонами Apple

25-11-2017 00:56

В Батуми сгорел пятизвёздочный отель, 11 человек погибли

25-11-2017 00:47