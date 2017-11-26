Бизнес-омбудсмен объявил об участии в президентских выборах

Об этом сообщают 'Ведомости'. Бизнес-омбудсмен Борис Титов объявил о своём участии в выборах президента в 2018 году.

По словам омбудсмена, он уже уведомил администрацию президента об этом. Решение об участии Титова в выборах было принято на федеральном политсовете 'Партии Роста', который прошёл в Абрау-Дюрсо.

Главная задача предстоящей кампании — продвижение экономической программы 'Стратегии роста', которая была представлена президенту РФ Владимиру Путину в мае. Кандидатской программой Титова станет программа реформ 'Столыпинского клуба'.

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