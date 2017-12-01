Медведев объяснил нежелание комментировать фильм "Он вам не Димон"

Слова политика приводят 'Ведомости'. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выразил отношение к создателям фильма 'Он вам не Димон'.

По его словам, это вызвано нежеланием 'раскручивать подобных людей'. Премьер рассказал, почему не подал в суд на создателей фильма. Он также заявил, что правительству и Госдуме нужно усилить административную и уголовную ответственность за неисполнение судебных решений.

Если они проходимцы, то, значит, проходимцы', — рассказал Медведев. 'С учётом характеристики вот этих граждан, которые всем этим занимаются, зачем мне создавать им дополнительную рекламу?

В нём утверждается, что премьер через близких ему людей распоряжается рядом объектов элитной недвижимости. Депутаты Госдумы отказались от проверки доходов Медведева, отклонив соответствующий проект протокольного поручения. Речь идёт о фильме Фонда борьбы с коррупцией, опубликованном в марте 2017 года.

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