В Дании приняли закон, который может помешать строительству "Северного потока — 2"

Об этом сообщает 'Коммерсант'. Парламент Дании одобрил закон, который позволяет властям страны запретить прокладку российского газопровода 'Северный поток-2' через территориальные воды.

Датская газета Berlingske Tidende отмечает, что это 'скорее внешнеполитический сигнал, нежели реальное препятствие для российского газопровода'. Запрет могут наложить из соображений национальной безопасности. Закон был одобрен единогласно.

В случае реализации проекта Украина перестанет быть транзитёром российского газа в Европу. Против строительства 'Северного потока – 2' выступают Литва, Польша и Украина. В ноябре польские власти призвали европейские государства отказаться от российского газа и закупать топливо в других странах. Президент Литвы Даля Грибаускайте заявляла, что второй соединяющий Германию и Россию газопровод Nord Stream 2 не должен быть построен, пока Европейский союз не убедится, что данный проект не ущемляет интересы стран ЕС.

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