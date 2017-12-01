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В Дании приняли закон, который может помешать строительству "Северного потока — 2"

Полититка
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Об этом сообщает 'Коммерсант'. Парламент Дании одобрил закон, который позволяет властям страны запретить прокладку российского газопровода 'Северный поток-2' через территориальные воды.

Датская газета Berlingske Tidende отмечает, что это 'скорее внешнеполитический сигнал, нежели реальное препятствие для российского газопровода'. Запрет могут наложить из соображений национальной безопасности. Закон был одобрен единогласно.

В случае реализации проекта Украина перестанет быть транзитёром российского газа в Европу. Против строительства 'Северного потока – 2' выступают Литва, Польша и Украина. В ноябре польские власти призвали европейские государства отказаться от российского газа и закупать топливо в других странах.  Президент Литвы Даля Грибаускайте заявляла, что второй соединяющий Германию и Россию газопровод Nord Stream 2 не должен быть построен, пока Европейский союз не убедится, что данный проект не ущемляет интересы стран ЕС.

Материал к публикации подготовил dess.
Теги: В Дании приняли закон который может помешать строительству "Северного потока — 2"
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В Дании приняли закон, который может помешать строительству "Северного потока — 2"